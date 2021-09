SENIGALLIA – Si è sporto troppo dal balcone ed è finito sul marciapiede sottostante il bambino che stamattina, 18 settembre, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona.

Un volo di circa tre, quattro metri da cui fortunatamente è uscito vivo e cosciente. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata in via Sorrento, a Marzocca di Senigallia. A dare l’allarme la mamma che era in casa con il piccolo di 5 anni, spaventata per la caduta.

Notizia in aggiornamento