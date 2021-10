Patto di amicizia tra Senigallia e Bassano del Grappa

Sindaco Olivetti e assessora Campagnolo nel comune veneto per la riapertura dello storico Ponte degli Alpini, occasione per siglare l'intesa, alla presenza del governatore Zaia e della ministra Stefani

SENIGALLIA – La spiaggia di velluto “amica” di Bassano del Grappa. Dopo un primo protocollo di collaborazione approvato qualche mese fa, le due amministrazioni hanno infatti sancito nella giornata di ieri, 3 ottobre, il patto di amicizia. Un’iniziativa che ha visto la delegazione senigalliese, formata tra gli altri dal sindaco Massimo Olivetti e dall’assessore all’ambiente Elena Campagnolo (originaria proprio di Bassano del Grappa), ospite nella cittadina veneta nel giorno della riapertura dello storico Ponte degli Alpini, che attraversa il centro di Bassano e che dal 2019 è stato dichiarato monumento nazionale.

Nell’occasione, oltre al sindaco di Bassano Elena Pavan e alla sua giunta, erano presenti molti altri sindaci veneti, il governatore della Regione Luca Zaia con alcuni assessori e la ministra per le disabilità Erika Stefani a cui il sindaco Olivetti e l’amministrazione comunale senigalliese hanno illustrato le caratteristiche della spiaggia di velluto e gettato le basi per futuri scambi.

«Il patto di amicizia che da ieri unisce Senigallia e Bassano del Grappa – ha detto il sindaco Massimo Olivetti – rappresenta per la nostra città un’occasione di crescita importante, che ci permetterà di scambiare esperienze culturali, produttive, enogastronomiche e di far conoscere meglio i nostri territori nella Regione Veneto». Senigallia e Bassano del Grappa hanno alcune principali «caratteristiche che si possono facilmente integrare reciprocamente e sono accomunate da tanti fattori». Tra queste l’analoga dimensione, la forte tradizione enogastronomica e l’essere entrambe attraversate da un fiume, il che potrebbe dare il via a scambi di esperienze in materia di sicurezza.

Durante la manifestazione per la riapertura del ponte degli Alpini, il sindaco Olivetti ha incontrato la ministra Erika Stefani, invitandola a Senigallia per festeggiare la bandiera Lilla e per confrontarsi con le realtà cittadine che operano nel settore della disabilità. «Costruttivo» il colloquio con il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e con gli assessori regionali Manuela Lanzarin ed Elena Donazzan. Tanti i sindaci dei comuni veneti conosciuti in questa importante circostanza, che è stata un volano per promuovere la città in modo capillare ed esteso.