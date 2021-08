SENIGALLIA – Staccate le utenze dal container usato come spogliatoio, bagno e locale doccia per gli atleti del pattinodromo di Senigallia. E scatta la denuncia da parte della società A.S.D. Team Roller Senigallia presso la caserma dei carabinieri di via Marchetti.

All’interno dell’area recintata del pattinodromo, la nota pista di pattinaggio situata in zona Saline, c’è da sei anni un manufatto che viene utilizzato dagli sportivi che si allenano e gareggiano nell’impianto appena risistemato in occasione degli Italian roller games. Eppure «l’installazione del container – sostiene Mauro Guenci, presidente dell’asd Team Roller – era stata autorizzata dal Comune di Senigallia che si era espresso, con parere della Giunta Municipale in data 6 ottobre 2015 (parere comunicato alla Team Roller in data 8.10.2015). Successivamente era stata la stessa amministrazione a provvedere all’allaccio delle utenze (in carico al Comune di Senigallia, come tutte le utenze comunali a servizio delle associazioni sportive dilettantistiche) e all’allaccio degli scarichi alla rete fognaria comunale».

Da qui il “giallo” su chi abbia staccato le utenze rendendo di fatto inservibile il container e lasciando i bambini dei centri estivi sprovvisti di bagni, acqua e spogliatoi. «Dopo sei anni, improvvisamente, qualcuno ha pensato bene di interrompere ogni fornitura di servizi» continua Guenci che sostiene anche di aver interpellato più volte l’amministrazione comunale. Una situazione «grottesca», commenta il celebre pattinatore, che si è conclusa con una denuncia formale dopo aver «cercato invano risposte presso l’Amministrazione comunale che non ha nemmeno risposto ad una istanza scritta in cui si chiedeva chiarezza». È di una «gravità senza precedenti» conclude.

Dal canto suo l’amministrazione comunale sta effettuando accertamenti circa la situazione emersa ieri, sui titoli autorizzativi, per far luce sulla vicenda. il vicesindaco e assessore allo sport Riccardo Pizzi non ha voluto commentare, limitandosi a un laconico «Prendiamo atto della denuncia e di quanto denunciato e faremo tutti gli accertamenti del caso, valutando come agire».