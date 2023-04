Patenti ritirate e sanzioni per guida in stato di ebbrezza: controlli intensificati a Senigallia

In cinque finiscono nei guai grazie alle attività di accertamento, prevenzione e repressione dei comportamenti pericolosi messi in atto da Carabinieri e Polizia Locale

SENIGALLIA – Tre patenti ritirate e due sanzioni sempre per guida in stato di ebbrezza. Fine settimana di intensi controlli alla circolazione stradale da parte di Polizia Locale e Carabinieri.

Gli agenti hanno intensificato le loro attività, arrivando nella serata di venerdì a fermare un 44enne residente a Trecastelli, risultato positivo all’alcoltest con un valore di poco superiore al limite penale. Sono scattati la decurtazione di 10 punti e il ritiro immediato della patente, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria. Nel pomeriggio di sabato è stato invece un uomo del ‘74, residente nell’entroterra senigalliese, a essere fermato sulla provinciale Arceviese, a seguito di un sorpasso vietato commesso a bordo di un potente motoveicolo. Sottoposto alla prova dell’etilometro, è emerso un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito dalla legge. E’ stato, quindi, denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente di guida.

Nella notte tra sabato e domenica sono continuati i controlli alla circolazione stradale grazie alle pattuglie dei carabinieri disposte per reprimere le condotte pericolose alla guida. Sono state diverse le sanzioni al codice della strada, di cui ben tre per guida in stato di ebbrezza elevate nei confronti di un 20enne e di un 38enne residenti a Castelleone di Suasa e a Corinaldo. Solo sanzione perché avevano un tasso di poco superiore a quello consentito: 724 euro per il ventenne perché neopatentato e 543 euro per il 38enne. Per entrambi è scattato il ritiro della patente. Anche un 41enne di Senigallia a bordo della sua auto è stato controllato: mostrava evidenti sintomi legati all’assunzione dell’alcool. Con l’etilometro è stato rilevato un tasso superiore a 2 g/l: patente ritirata e sequestro amministrativo dell’auto.