Patatas Nana, altro riconoscimento: è nella guida del Gambero Rosso “Top Italian Food 2024”

SENIGALLIA – Una bella storia quella di Patatas Nana, il brand di patatine in busta, ormai noto a livello nazionale. L’ultima novità è quella dell’inserimento del prodotto made in Senigallia tra i “Top Italian Food 2024”, il riconoscimento di Gambero Rosso dedicato alle cento eccellenze enogastronomiche italiane. L’iniziativa si è svolta lunedì scorso, 18 dicembre, a palazzo Brancaccio a Roma.

Un altro nome di Senigallia finisce tra le pagine e i premi del Gambero Rosso che ha pubblicato quest’anno l’ottava edizione della guida delle aziende che, attraverso la loro filiera e i loro prodotti, offrono un valore aggiunto, e che riescono così a mantenere il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione. Ed è proprio questo l’obiettivo di Patatas Nana, che fin dagli esordi, ha voluto rivoluzionare il momento dell’aperitivo.

Nato da un’idea dello chef Michele Gilebbi che vive e lavora a Senigallia e Francesco Mazzaferri, commerciale del settore food, il brand punta sulla lavorazione artigianale e sull’utilizzo di ingredienti semplici e di qualità, senza aggiunta di gusti artificiali. Non un prodotto locale: le chips sono fatte con patate della varietà Agria, coltivate in Spagna, con un particolare processo di attenzione dalla raccolta alla conservazione e alla cottura per mantenere intatte le proprietà organolettiche, di croccantezza e qualità.

Proprio a Senigallia è nata poi Casa Nana, il quartier generale nel centro storico cittadino dove poter acquistare e degustare tutti i prodotti firmati Patatas Nana.