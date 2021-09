A spasso con la droga, giovane denunciato a Senigallia

SENIGALLIA – È stato proprio l’atteggiamento sospetto di un giovane senigalliese, già noto alle forze dell’ordine, a dare nell’occhio. Così ieri pomeriggio, 8 settembre, gli agenti del commissariato cittadino lo hanno controllato mentre transitava in zona Cesanella e lo hanno trovato in possesso di alcuni grammi di stupefacenti.

Nei guai è finito un 20enne residente in città, già noto per diversi precedenti di reato: i poliziotti lo hanno trovato in possesso di un involucro di cui stava cercando di disfarsi. Nel cellophane erano avvolti circa 10 grammi di hashish, posti sotto sequestro. Al termine degli accertamenti il giovane è stato indagato in stato di libertà per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ma non è stato l’unico episodio della giornata: poche ore dopo è stato un 20enne di origini rumene a finire nei guai. Stava transitando a piedi nella zona del campus scolastico di via D’Aquino, sempre a Senigallia, quando è stato intercettato dalla volante in servizio per il contrasto allo spaccio di droga. Nervoso al controllo, nello zaino nascondeva 5 grammi di hashish che gli sono valsi il sequestro dello stupefacente e la segnalazione alla Prefettura di Ancona in qualità di assuntore.