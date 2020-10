Senigallia, passa il giro d’Italia: circolazione sospesa sulla statale Adriatica

Disagi al traffico per il passaggio dell'undicesima tappa: ecco le modifiche alla viabilità che interessanno non solo la ss16 ma anche le strade interne

SENIGALLIA – Si informa la cittadinanza che mercoledì 14 ottobre, tra le ore 13,40 e le ore 14, il territorio comunale sarà interessato dal passaggio dell’undicesima tappa del Giro d’Italia (Porto Sant’Elpidio-Rimini) lungo la strada statale Adriatica 16.

Per garantire la sicurezza dei concorrenti nel tratto del percorso comprendente la stessa strada statale, via Galilei, via Podesti, via Bonopera e via Sanzio (lo stesso percorso del maggio 2019), saranno emanate delle limitazioni alla viabilità.

La sospensione della circolazione sulla statale comporterà alcune inevitabili criticità che interesseranno anche le strade interne, le quali potrebbero rimanere bloccate per il tempo necessario al ripristino della viabilità lungo la statale 16. Gli orari verranno comunicati quanto prima, non appena la Prefettura di Ancona renderà note le proprie disposizioni, ancora in corso di definizione.

Il divieto di sosta nelle vie sopracitate, invece, scatterà dalle ore 10,30 e perdurerà fino al termine del passaggio dei corridori (restano comunque attivi i divieti di sosta e fermata già previsti lungo il percorso). Durante la manifestazione, inoltre, si raccomanda di custodire con cura gli animali domestici, al fine di evitare pericoli per i concorrenti.

L’Amministrazione comunale è al lavoro per adottare le misure necessarie volte a ridurre i disagi e invita i cittadini a seguire nella giornata di mercoledì tutte le indicazioni che saranno fornite dal personale della polizia stradale e dai volontari presenti nelle intersezioni.