Passa l’auto della Polizia, scatta l’insulto: giovane denunciato a Senigallia

SENIGALLIA – Fine settimana di controlli grazie ai servizi predisposti dalla Questura dorica. Oltre 100 persone identificate e 60 veicoli controllati dagli agenti del commissariato di Polizia a cui si aggiungono servizi nei luoghi dove si ritrovano persone pregiudicate e in centro, tra i giovani della movida senigalliese.

Un primo intervento è stato effettuato sabato 12 novembre: all’interno di un esercizio commerciale, già in passato risultato meta di pregiudicati, c’era una decina di persone tra cui diverse con precedenti e un 50enne senigalliese destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obblighi. Non avrebbe potuto trovarsi in compagnia di soggetti pregiudicati, motivo per cui è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Nel mirino degli agenti anche i giardini Palazzesi dove si sono verificati in passato episodi di spaccio. La verifica di domenica pomeriggio ha riguardato un gruppo di giovani seduti su una panchina: poco distante è stato rinvenuto un pacchetto con all’interno alcuni involucri in cellophane contenenti circa 10 grammi di cocaina, prontamente sequestrata.

Nella serata, gli agenti sono intervenuti in centro città: tra vari giovani, uno ha iniziato a offendere gli agenti in transito per poi rifiutare il controllo. Dopo aver dato in escandescenze, il giovane è stato identificato, multato per ubriachezza e denunciato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.