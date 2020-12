Pass per le mamme, finanze e opere pubbliche: i temi del consiglio comunale di Senigallia

SENIGALLIA – Le linee programmatiche della nuova giunta, le opere pubbliche e la variante resiliente, la variazione del documento unico di programmazione. E ancora: il regolamento per gli incarichi legali e le agevolazioni per le neomamme. Sono questi i temi di cui si discuterà in consiglio comunale a Senigallia, domani, 29 dicembre.

La seduta, convocata dal presidente Massimo Bello per le ore 9:30, con eventuale prosecuzione per le giornate del 30 dicembre e del 7 e 8 gennaio, vede all’ordine del giorno una serie di provvedimenti urbanistici, tributari, finanziari e di programmazione economica, che impegneranno i consiglieri nell’ultima seduta dell’anno.

Un importante argomento, dopo le interrogazioni e le interpellanze, sarà la discussione e la votazione del programma di governo della giunta Olivetti: il sindaco relazionerà sulle linee programmatiche relative agli obiettivi amministrativi da qui al 2025.

Spazio poi al documento unico di programmazione (dup) con cui si delinea la strategia di governo: in questo tema ricade anche l’indicazione della giunta sulle opere pubbliche a cui verrà data priorità, come la riqualificazione di viale Anita Garibaldi e la sistemazione del movimento franoso sulla strada comunale Cannella-Roncitelli. Priorità che invece non riguarderà il restyling di piazza Simoncelli, rimandato di almeno un paio d’anni.

Tra i temi economici c’è anche da discutere un debito fuori bilancio per un contenzioso finito male per l’ente di piazza Roma: il Comune dovrà risarcire un cittadino a cui si era allagata la casa a causa di un forte temporale un anno fa.

Di variante si discuterà con il quinto punto all’odg, per la trattazione delle osservazioni, controdeduzioni e per l’adozione definitiva della variante cd “resiliente” approvata dalla giunta Mangialardi.

Torna nel dibattito del consiglio comunale anche la mozione del gruppo Forza Italia-Civici per Senigallia, sulla modifica al regolamento per gli incarichi legali, con la revoca dell’affidamento all’avv. Lucchetti, e quella di Fratelli d’Italia, per l’istituzione di un pass temporaneo a donne incinte e neomamme (entro un anno e mezzo di vita del figlio) per poter parcheggiare gratuitamente negli stalli di sosta con le strisce blu del comune senigalliese.

Come sempre, la seduta del consiglio comunale si potrà seguire via streaming, collegandosi al sito web https://senigallia.halleymedia.com/.