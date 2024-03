Pasqua a Corinaldo: ecco gli eventi

Si parte con "Coccole di Libri", un appuntamento in biblioteca dedicato alle letture per i più piccoli. Poi la caccia alle uova

CORINALDO – Per le prossime festività pasquali la città di Corinaldo propone un programma di iniziative per accogliere cittadini e turisti in viaggio. Si parte la mattina di sabato 30 marzo con Coccole di Libri, un appuntamento in biblioteca dedicato alle letture per i più piccoli (0-2 anni) con l’educatrice Anna (prenotazioni Biblioteca tel. 071 7976356). Nel pomeriggio, grande Caccia alle Uova, un’avvincente sfida tra giocatori di tutte le generazioni. Le squadre si cimenteranno in una simpatica gara che aiuterà a scoprire alcuni dei luoghi più affascinanti del borgo, attraverso la soluzione di semplici quesiti in versi. Al termine piccoli premi per tutti i partecipanti.

La mattina di Pasquetta, lunedì 1 aprile, viene proposta una visita guidata alla scoperta delle meraviglie di Corinaldo. Per la Caccia alle Uova e per la Visita Guidata è necessaria la prenotazione presso l’Ufficio Turistico IAT al numero 071 7978636.

Da venerdì 29 marzo a lunedì 1 aprile saranno aperti anche i Luoghi della Cultura di Corinaldo, per completare la visita del borgo con il nostro affascinante itinerario culturale e artistico.

Negli stessi giorni, presso il foyer del Teatro Goldoni, sarà possibile vedere la bella mostra fotografica “La mezzadria-trasformazione del paesaggio rurale”, organizzata da Archeoclub Corinaldo.

Pasqua è anche incontro e convivialità per questo nei ristoranti corinaldesi saranno presentati diversi menù con specialità tipiche locali potranno accontentare tutti i palati.

Inoltre saranno presenti tutti gli appuntamenti religiosi organizzati dalla Parrocchia in occasione della Settimana Santa, presso la Chiesa Parrocchiale di San Francesco e la Festa nella contrada di Madonna del Piano, il giorno di Pasquetta.

Corinaldo è Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e fa parte dei Borghi più Belli d’Italia. La città è anche località Bandiera Gialla ACT per l’accoglienza ai turisti itineranti con l’Area Sosta in Via Pecciameglio.