Partiti i lavori alla sede della Croce Rossa di Senigallia danneggiata dall’alluvione 2022

Anche i locali di via Narente, che ospitavano lo sportello sociale e il magazzino per le prima necessità, sono andati distrutti durante l’esondazione del Misa del 15 settembre: lanciata una raccolta fondi per aiutare chi ha aiutato la popolazione

SENIGALLIA – Da aiutante a ente aiutato. Strano scherzo quello che il caso ha voluto tirare al comitato locale della Croce Rossa Italiana: il gruppo di Senigallia si è ritrovato nel pieno dell’alluvione del 15 settembre scorso a dare aiuto e sostegno alla popolazione ma anche a vedersi entrare acqua e fango nella sede in centro storico, a pochi passi dal fiume Misa esondato. Eppure non si sono scoraggiati i volontari che in questi giorni hanno fatto partire i lavori per il ripristino della storica sede di via Narente alluvionata più di sette mesi fa.

Come quasi tutti gli immobili del rione Porto, anche i locali che ospitavano lo sportello sociale e il magazzino dei generi di prima necessità sono andati distrutti durante l’alluvione del 15 settembre. Oltre ad aver perso ingenti quantitativi di cibo, abiti e prodotti per l’igiene quotidiana, che quotidianamente i volontari distribuiscono alle persone più vulnerabili del nostro territorio, tutto il materiale e le strutture sono andati perduti. Frigoriferi, mobili, i computer, impianti elettrici e murature interne sono stati irreparabilmente danneggiati, così come un veicolo di servizio.

I costi dei lavori per rendere la sede nuovamente operativa sono notevoli e solo parzialmente coperti dall’assicurazione. Da qui la decisione di far partire una campagna di raccolta fondi, dal titolo “Insieme per Croce Rossa Senigallia”, che il locale Comitato ha lanciato su Wishraiser, confidando ancora una volta nella generosità dei cittadini. «Il 100% delle donazioni servirà a sostenere le opere di ripristino della sede – fanno sapere. Qualsiasi importo, anche di modica entità, è gradito ed è per noi un grande segno di vicinanza e attenzione da parte della comunità in cui operiamo da tanti anni».

Per partecipare: https://wishraiser.com/croce-rossa-italiana-comitato-di-senigallia, accessibile anche da www.crisenigallia.it.