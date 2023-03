Partita del cuore a favore degli alluvionati, a Senigallia scende in campo la Nazionale italiana cantanti

Evento benefico in collaborazione con Comune e Caritas: attesi grandi nomi della musica da Ruggeri a Morandi, da Sangiovanni a Rkomi e Mr Rain ma anche dello sport come Ciro Ferrara e Fabrizio Ravanelli

SENIGALLIA – Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Leo Gassman, Bugo, Sangiovanni, Rkomi, Moreno Conficconi (Extraliscio), Mr Rain. Sono alcuni dei nomi che la Nazionale italiana cantanti dovrebbe “schierare” domenica 16 aprile durante una partita del cuore a favore della popolazione alluvionata di Senigallia e vallata.

L’iniziativa “Insieme per Senigallia”, che gode del patrocinio del Comune, è stata organizzata assieme alla fondazione Caritas che fin dalla notte del 15 settembre 2022 si è messa in prima linea nella gestione dell’emergenza legata all’esondazione dei fiumi Misa e Nevola. Il drammatico evento ha coinvolto non solo Senigallia ma anche vari comuni dell’entroterra anconetano, da Arcevia a Barbara, Serra de’ Conti, Ostra Vetere, Ostra, Trecastelli. Ben 13 furono i morti, con danni per 2-3 miliardi di euro a strutture private e pubbliche, comprese strade e ponti. Attraverso la piattaforma www.ridiamodignita.it è stato possibile raccogliere fondi e distribuire centinaia di migliaia di euro in contributi e beni alla popolazione alluvionata grazie anche a una rigorosa mappatura dei bisogni realizzata da dalla Caritas che ha aperto uno sportello di ascolto.

“Insieme per Senigallia” vuole ridare slancio alla solidarietà con un evento benefico il cui ricavato andrà a sostegno della popolazione alluvionata attraverso un progetto coordinato da Caritas Senigallia. Il match si svolgerà domenica 16 aprile, alle ore 15, allo stadio Bianchelli. I giocatori della Nazionale italiana cantanti si confronteranno con la formazione “Charity Team Senigallia”, tra cui potrebbero giocare Dj Ringo e alcuni ex calciatori del calibro di Ciro Ferrara e Fabrizio Ravanelli.

Per la Nazionale italiana cantanti, fondata ufficialmente nel 1981, si tratta del match di beneficenza numero 603: ha finora raccolto centinaia di milioni di euro a sostegno di gravi emergenze e progetti di solidarietà grazie alla partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo, calcio, musica e sport.

A breve i biglietti saranno disponibili su VivaTicket, con costi differenziati tra tribuna, curva e gradinata. Sarà una splendida occasione per incontrare i propri idoli e sostenere allo stesso tempo una causa benefica con una piccola somma.