Tutto pronto per la Partita del cuore-Insieme per Senigallia: a fianco delle città alluvionate da Misa e Nevola ci sono anche il cantautore Rkomi e l'infettivologo Bassetti

SENIGALLIA – Cresce l’attesa per vedere sul campo dello stadio Bianchelli di Senigallia alcuni grandi nomi dello spettacolo e della musica. È la Partita del Cuore – Insieme per Senigallia che terrà banco mercoledì 21 giugno per portare una ventata di solidarietà alla popolazione di Senigallia e comprensorio colpita duramente dall’alluvione del 15 settembre 2022.

Continuano le adesioni al match solidale che avrà inizio alle ore 21. Tra i big ci saranno il capitano Enrico Ruggeri, Bugo, Rkomi, Moreno Conficconi degli extraliscio, Paolo Vallesi, il rapper Shade, gli artisti Moreno Donadoni, Matteo Bocelli, Ludwig, Pierpaolo Pretelli, Marco Ligabue, Cricca, Deddy, lo showman Ubaldo Pantani. Confermato anche il noto dj, conduttore e produttore Claudio Cecchetto.

Ad affrontare la Nazionale Italiana Cantanti ci sarà il Charity Team Senigallia, una formazione composta da politici, ex giocatori e allenatori della Vigor Senigallia, ma anche dall’infettivologo e docente universitario Matteo Bassetti, da alcuni operatori Caritas e dal dottor Gabriele Pagliariccio, chirurgo e fondatore dell’ambulatorio medico solidale “Paolo Simone – Maundodé”. Nella formazione senigalliese anche alcuni protagonisti della tremenda alluvione che ha scosso le Marche nel settembre del 2022, come Pierpaolo Patrizietti, comandante dei Vigili del fuoco di Ancona, e Alessandro Olivi, compagno di squadra e amico di Andrea, bravissimo calciatore morto a Pianello di Ostra mentre tentava di salvare l’auto dal garage quando è stato sorpreso dall’onda del fiume Misa.

Inoltre l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) mette a disposizione la terna arbitrale e il quarto uomo.

La corsa ai biglietti è scattata: ci sono ancora dei posti per la grande serata, basta andare su Vivaticket oppure presso la Libreria Mastai in via Felice Cavallotti 15 con orari limitati (mercoledì 21 dalle 9 alle 12.30 e dalle 17 alle 19).

Il ricavato andrà interamente a sostegno della popolazione alluvionata attraverso un progetto coordinato da Caritas Senigallia, da subito in prima linea nella gestione dell’emergenza.