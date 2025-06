L'8 luglio prossimo il via ufficiale con la posa della prima pietra nel terreno donato da un imprenditore locale. Per l'occasione ci sarà Emanuele Filiberto di Savoia

SERRA DE’ CONTI – Si avvicina la data d’inizio dei lavori per la realizzazione della nuova casa dell’Associazione Il Giardino dei Bucaneve onlus, a Serra de’ Conti. E per l’inaugurazione, per la posa della prima pietra, sarà presente anche Emanuele Filiberto di Savoia.

A comunicarlo è l’amministrazione comunale che ha sostenuto in vari modi il progetto della onlus per costruire una nuova sede dopo che per anni è stata in affitto in un appartamento di Serra de’ Conti. Appartamento non più disponibile e da questa sfida è nata l’occasione di ridare slancio a un sogno sopito nel cassetto.

Grazie a una donazione da parte di un imprenditore locale, Antonello Verdini, che ha ceduto 6mila metri quadri di terreno su cui sorgerà la nuova casa “Franco Perticaroli” e all’intervento edilizio che alcune realtà hanno anch’esse “donato” all’associazione, il progetto “Dopo di Noi” prende finalmente forma. E l’8 luglio prossimo ci sarà il via ufficiale ai lavori.

Verrà realizzata una nuova abitazione per portare avanti le attività sportive, culturali e ludiche o la pet therapy che la onlus rivolge a persone con disabilità. Il “dopo di noi” è un progetto necessario e importante: cosa succederà ai figli quando i genitori non ci saranno più? Da chi saranno seguiti? Che percorsi potranno seguire? Il progetto specifico è nato nel 2017: ne beneficiano persone provenienti da diversi comuni dell’ambito territoriale 8.

L’obiettivo è duplice: non solo seguire le persone con disabilità e offrire loro occasioni di socializzazione, ma anche e soprattutto favorire un graduale distacco dalle famiglie e iniziare un percorso in un contesto un po’ più ampio, dunque un percorso per ottenere gli strumenti opportuni per quando le famiglie di origine non ci saranno più, in modo da essere sempre più autonome.

Soddisfatto il sindaco Silvano Simonetti: «Dopo anni di impegno e condivisione, grazie alla generosa donazione di un terreno e al sostegno di tanti, prende vita un sogno: una casa costruita in bioedilizia, accessibile, sostenibile e dotata di

tecnologie moderne, pensata per accogliere e accompagnare i nostri ragazzi nel loro percorso di vita. Il prossimo 8 luglio verrà fatta la posa simbolica della prima pietra di questo importante progetto. Sarà un momento di grande significato per la nostra comunità e per tutti i territori dell’Ambito Sociale n. 8 della vallata Misa – Nevola».