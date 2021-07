Cerca il parcheggio e impatta contro una moto, centauro all’ospedale di Senigallia

SENIGALLIA – Ancora un incidente auto – moto e ancora un centauro finito all’ospedale. Non sembrano essere gravi per fortuna le condizioni di un cinquantenne di Senigallia sbalzato a terra in zona ponte Portone dopo l’impatto contro un’autovettura.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 24 luglio, all’incrocio tra il ponte Portone (viale Leopardi) e lo stradone Misa: lì infatti, nei pressi dell’ingresso all’area di parcheggio si è verificato lo scontro tra un’auto Toyota, condotta da una turista trentenne proveniente dalla provincia di Bergamo, e un motociclo BMW guidato dal 50enne senigalliese.

Sul posto si sono portate la pattuglia della Polizia locale, intervenuta per i rilievi e l’accertamento della dinamica, e il personale del servizio 118 che ha prestato assistenza al centauro per poi portarlo in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Illesi invece gli occupanti della vettura. Lievi anche le ripercussioni sul traffico.