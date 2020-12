Parcheggiatori abusivi, altra denuncia a Senigallia

SENIGALLIA – Ancora controlli nei confronti dei parcheggiatori abusivi, ancora una denuncia. L’episodio è avvenuto questa mattina, 2 dicembre, davanti al supermercato Conad di via Sanzio dove capita spesso di vedere all’opera persone non autorizzate nell’attività di parcheggiatori.

Una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Senigallia, in questi giorni impegnati anche nel verificare il rispetto delle norme anti covid, ha notato un uomo intento a dare indicazioni agli automobilisti. Si tratta di un 52enne di origine senegalese.

Dagli accertamenti però è emerso che era già stato sanzionato per l’attività illecita, motivo per cui è stato denunciato a piede libero in quanto recidivo. Precedentemente era stato rinvenuti assieme ad altri parcheggiatori abusivi in un’altra area di sosta di Senigallia.

Dall’inizio dell’anno sono decine le persone controllate dai carabinieri nelle piazze e aree di sosta di Senigallia: tra i parcheggiatori abusivi ne sono stati denunciati 11 in quanto recidivi, arrestati tre per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionati amministrativamente altri tre.