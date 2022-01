Non piace l’idea dei parcheggi a pagamento anche la sera sul lungomare di Senigallia

SENIGALLIA – Non piace l’idea della giunta comunale di estendere – solo d’estate – l’orario per il pagamento dei parcheggi anche di sera. Un ampliamento che arriverebbe fino alle ore 24, che permetterebbe di introitare più soldi, su cui Senigallia si è adeguata a quanto già mettono in pratica altri comuni sulla costa adriatica.

Le tariffe rimarrebbero invariate ma il prolungamento dell’orario per la sosta a pagamento appena abbozzato già riscontra il malumore delle associazioni di categoria che chiedono di rivedere la strategia. Tassare ulteriormente cittadini e turisti non è la chiave di volta per far quadrare i conti, né per rendere appetibile la vacanza sulla spiaggia di velluto.

Secondo i responsabili delle principali associazioni di categoria, infatti, la carenza di parcheggi unita al prolungamento dell’orario di pagamento e alla carenza di servizi nel trasporto pubblico locale che permettano di lasciare l’auto nei parcheggi scambiatori creerebbe un mix potenzialmente “letale” per il turismo senigalliese, che solo grazie ai grandi eventi riesce a confermare buoni numeri di presenze.

Le recenti preoccupazioni però espresse sull’organizzazione del Summer Jamboree che ha richiesto uno sforzo economico in più da parte di Comune e Regione, il probabile addio del CaterRaduno (che già l’anno scorso si è trasformato in un tour con tappa a Senigallia per soli due giorni) e, finora, la mancanza di valide alternative non rendono il quadro ancora chiaro e questa tegola dei parcheggi non sarebbe il toccasana sperato.

Sul tema anche il consigliere comunale Pd Dario Romano è intervenuto: «Finalmente la maggioranza di centrodestra senigalliese ha rivelato il suo programma di bilancio: aumentare le tasse. In serie, dopo circa un anno e mezzo: aumento della tari; aumento delle tariffe delle società sportive; aumento delle multe (che poi, come visto, non vengono pagate per circa il 40%); prolungamento orari dei parcheggi a pagamento sul lungomare di Marina Vecchia e Marina Nuova: quest’ultima perla si applicherà nei mesi estivi, dalle 20 alle 24, al costo di € 1,20 all’ora. Fortuna che avevano detto di abbassarle, le tasse».