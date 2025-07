Senigallia, parata di big di Fratelli d’Italia per Acquaroli. «Quanto rosicano a sinistra?»

SENIGALLIA – Parata di big di Fratelli d’Italia dal palco della convention a Senigallia “Spazio Made in Italy”. Prima il ministro Adolfo Urso, poi i capigruppo di Senato e Camera Lucio Malan e Galeazzo Bignami, accompagnato dal responsabile organizzativo Fdi, il deputato Giovanni Donzelli, e fino a Patrizio La Pietra, sottosegretario al ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). Nella prima giornata di congresso si radunano dunque i vertici del partito della presidente Giorgia Meloni, per rafforzare la candidatura di Francesco Acquaroli al secondo mandato alla guida della Regione Marche contro il candidato del centrosinistra Matteo Ricci.

E se di Ricci non se ne vuole parlare – «Non ci interessa la questione» dice Donzelli, mentre Bignami gli augura di «chiarire la sua posizione davanti ai magistrati ma noi guardiamo al nostro programma» – nonostante la tentazione sia grande dopo l’avviso di garanzia per gli affidi a Pesaro, è sulle cose fatte in tutto il paese e soprattutto nelle Marche che si concentrano da Fratelli d’Italia.

Il ministro del made in Italy Adolfo Urso ha parlato molto dei risultati raggiunti dal governo Meloni in questi tre anni: dallo «spread ridotto a un terzo di quello che abbiamo ereditato» al milione e 200mila posti di lavoro definito un «record storico, con un ritmo di crescita mai visto in Europa»; dall’aumentato potere di acquisto delle famiglie fino al basso tasso d’inflazione. Ora gli sforzi devono concentrarsi su un solido «piano industriale, energetico e commerciale» e sul rimanere uniti in Europa per la partita dei dazi con gli Stati Uniti. Certo, «aprire nuovi mercati» è doveroso «con o senza l’accordo con Trump». E si guarda all’India e ai paesi sauditi. Infine, «Le Marche sono il cuore del Made in Italy» secondo Urso e meritano quindi di continuare nell’impegno già messo in campo con il presidente Acquaroli per esempio «per tutelare l’elettrodomestico, e ci siamo riusciti». Questo l’endorsment del ministro verso il candidato FdI.

Più decisi invece quelli di Malan, Bignami e Donzelli con questi ultimi due che non risparmiano feroci attacchi alla sinistra. «La novità – spiega il senatore Malan – rispetto alla sinistra è che noi facciamo le cose che abbiamo promesso, perché il programma elettorale si fa certo per vincere le elezioni, ma anche per realizzarlo». Una strada lunga, per cui non basteranno due anni che rimangono alla fine della legislatura: «Cerchiamo di ridurre il carico burocratico per le aziende, puntiamo su lavoro e imprese tutelando anche i lavoratori più deboli: ecco perché registriamo record sull’occupazione, anche quella giovanile e femminile».

Il deputato e capogruppo alla Camera per Fratelli d’Italia Bignami sottolinea la serie di promesse mantenute per le Marche grazie allo «scambio continuo con Acquaroli». Scherzando, ha detto che il governatore marchigiano lo «chiamava ogni mattina per il raddoppio della Serra San Quirico-Genga, per l’ultimo miglio ad Ancona, per la Quinza, la Pedemontana, la Salaria. Abbiamo fatto tanto, ma devo dire che sto molto meglio a fare il capogruppo rispetto a quando facevo il viceministro alle infrastrutture».

«La sinistra – ha attaccato Donzelli – tifa sempre per la parte sbagliata: sperava nell’isolamento di Giorgia Meloni in Europa, sperava che Raffaele Fitto non divenisse vicepresidente esecutivo della Commissione europea, spera che falliscano le trattative con gli Stati Uniti e pazienza se a soffrire saranno le persone e le imprese». Anche le proteste sul decreto sicurezza sono infondate per il responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI: «Pd e sinistra stanno dalla parte dei fricchettoni o degli immigrati che occupano le case, dalla parte di chi truffa gli anziani e non di chi viene truffato».

Attacchi sedati solo dalla copertina del Time dedicata alla presidente Giorgia Meloni: «Nessun presidente del consiglio ha mai avuto così tanta attenzione all’estero, questo va a favore degli italiani e facilita gli investimenti» spiega Malan, mentre Donzelli e Bignami ironizzano: «Quanto rosicano a sinistra per questo?».