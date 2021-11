Pandemia, vaccini e diritti: incontro a Senigallia con Vittorio Agnoletto

SENIGALLIA – Sarà Vittorio Agnoletto l’ospite al centro dell’incontro sulla pandemia e sulle problematiche sociali promosso dallo Spazio Autogestito Arvultùra per oggi, venerdì 5 novembre. L’iniziativa si terrà alle ore 21:15 all’auditorium San Rocco in piazza Garibaldi dove interverrà il medico, da anni impegnato sul fronte delle malattie infettive a partire dall’esperienza con l’Aids.

«La vicenda pandemica ha esplicitato e ulteriormente drammatizzato questioni strutturali conseguenze delle politiche antisociali praticate dai vari governi nazionali di questi anni e, sul piano più generale, dalla cosiddetta Troika – spiegano gli attivisti di Arvultùra -. Smantellamento della sanità pubblica e dello Stato sociale, precarietà lavorativa, eventi naturali causati dal cambiamento climatico, con il Covid hanno trovato ulteriore dispiegamento colpendo buona parte della popolazione, in particolare donne e migranti, come attestano i dati statistici. La stessa gestione dei vaccini sul piano globale esemplifica un meccanismo iniquo, che penalizza ulteriormente i paesi più poveri, con il decisivo ruolo delle multinazionali del farmaco e la proprietà dei brevetti. Il governo Draghi, guidato da uno dei principali artefici delle politiche sopra menzionate, non si è distaccato dalla linea liberista, e la stessa manovra economica annunciata in questi giorni ne è la prova. Ma di questo poco si parla visto che il dibattito pubblico si è focalizzato in modo fuorviante sulla questione green pass, provvedimento contraddittorio e paradossale».

Queste tematiche saranno al centro dell’incontro-dibattito di venerdì 5 novembre a Senigallia. «Vogliamo provare – concludono dallo Spazio Autogestito Arvultùra – a spostare la riflessione sulle implicazioni politiche e sociali della pandemia, ribattezzata opportunamente “sindemia”, cioè un insieme di problemi di salute, ambientali, sociali ed economici prodotti da una malattia».