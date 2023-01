Covid, all’istituto Senigallia Centro arrivano 44 sanificatori per l’aria

SENIGALLIA – Il covid torna far paura per il numero di contagi crescente in alcune aree del paese e in alcune nazioni. Nel senso della sicurezza per una pandemia che non sembrava esaurita, anche se meno grave dei primi mesi 2020, andava il bando regionale a cui ha partecipato, tra gli altri, l’istituto comprensivo Senigallia Centro.

Il rientro dalle vacanze natalizie sarà all’insegna della sicurezza per alunni e personale scolastico che potranno respirare aria purificata grazie ai 44 nuovi sanificatori per l’aria di ultima generazione, consegnati nei giorni scorsi. Sulla base della densità della popolazione scolastica – spiega per l’i.c. Senigallia Centro, Fabrizio Chiappetti – saranno distribuiti i dispositivi che andranno a coprire non solo tutte le aule della scuola secondaria di primo grado “Giulio Fagnani”, ma anche una buona fetta degli spazi didattici dei plessi “Aldo Moro”, “Piazza Saffi”, “Giardino del Sole” e Vallone.

«Con il covid ancora in circolazione e la difficoltà a tenere aperte le finestre nei mesi invernali per contenere i costi, la purificazione costante dell’aria ci è parsa subito la via da seguire» ha commentato la dirigente Patrizia Leoni.

L’istituto comprensivo Senigallia Centro fa parte di quei 72 che beneficeranno dei dispositivi acquistati grazie ai fondi POR Marche FSE 2014/2020 messi a disposizione dalla Regione Marche per un totale di 1.803.000 euro. Nel territorio senigalliese e dintorni sono stati finanziati gli acquisti di impianti di ventilazione meccanica e purificatori anche nelle scuole dell’istituto comprensivo di Ostra, dell’i.c. di Corinaldo e al liceo “Perticari” di Senigallia. Ammesse al finanziamento ma concretamente non sovvenzionate le domande presentate dall’istituto comprensivo “Nori de’ Nobili” a Trecastelli, “Giacomelli” e “Marchetti” a Senigallia.