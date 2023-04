Pallavolo, la Cucine Lube non può fallire a Milano

La squadra di Blengini in campo alle 18 e in diretta su RaiSport deve vincere per non chiudere la stagione. In caso di successo la semifinale si deciderebbe martedì 25 alle 18 all’Eurosuole Forum

CIVITANOVA M. – Non è la prima volta che la Cucine Lube in questi playoff ha una partita da non fallire ma essere spalle al muro ha dato finora solo nuovi stimoli a mantenere ancora il titolo di campioni d’Italia.

La Cucine Lube Civitanova si prepara a una battaglia sportiva con poco margine di errore in gara4 della semifinale. Alle 18 con diretta Rai Sport, gli uomini di coach Blengini scendono in campo all’Allianz Cloud per cercare di ribaltare il fattore campo contro i padroni di casa dell’Allianz Milano, passati in vantaggio nella serie dopo i successi nel secondo e terzo round. Capitan Luciano De Cecco e compagni hanno il compito di violare l’impianto ambrosiano con qualsiasi risultato, come già accaduto in Regular Season, per allungare la serie e riportare gli uomini di Roberto Piazza all’Eurosuole Forum, dove martedì 25 aprile andrebbe in scena l’eventuale bella. Serve l’impresa e non è cosa da poco dopo la prova casalinga sottotono di mercoledì scorso, ma la Lube ha nelle sue corde la capacità di risalire e ha dimostrato più volte di non darsi per vinta nelle sfide importanti.

La squadra avrà il sostegno del tifo organizzato biancorosso. I protagonisti in campo saranno, almeno in avvio, quelli noti con coach Piazza che punterà sul palleggiatore Paolo Porro grande rivelazione di questa stagione e di questa serie in diagonale con l’opposto Patry, Ishikawa e Mergarejo laterali, Loser e Piano laterali, Pesaresi libero. Anche in casa Cucine Lube è verosimile che il sestetto di partenza sia ormai quello noto nonostante i buoni innesti in gara 3 di Diamantini e Gabi Garcia.

Tra quelli che si esaltano nella battaglia non manca mai la cresta bionda di Ivan Zaytsev: «Dobbiamo interpretare Gara 4 nel migliore dei modi dal punto di vista mentale perché Milano è in vantaggio e farà di tutto per chiudere la serie davanti al proprio pubblico. Non vogliamo uscire in anticipo dalla corsa Scudetto, soprattutto dopo un terzo round in cui praticamente non siamo scesi in campo. Abbiamo tanta voglia di riscatto, all’Allianz Cloud sarà battaglia vera». Dirigono Goitre e Piana.

Stasera alle 20.30 a Ortona la Vigilar Fano cerca di riportare la serie promozione del campionato di A3 maschile nelle Marche dopo la sconfitta dell’andata. Eventuale bella, anche qui martedì 25.4

Per la A1 Femminile, invece, alle 18 la Megabox Vallefoglia ospita la Wash4green Pinerolo. Quella di stasera non è solo la classica partita da dentro-o-fuori, ma anche l’ultima della stagione che le biancoverdii giocheranno davanti ai propri tifosi. Qualora la squadra di Mafrici si dovesse qualificare al Round Robin per la Challenge Cup, infatti, dovrà giocare tre volte in trasferta sui campi delle squadre eliminate dai quarti dei playoff scudetto. Ecco che quella che potrebbe sembrare la classica partita di fine stagione diventa, almeno per la squadra di Mafrici, il primo vero confronto senza appello: chi vince va avanti, chi perde si ferma fino all’inizio della prossima stagione. Conteranno le motivazioni: Pinerolo arriva a gara-3 in piena fiducia, perché tutto ciò che otterrà dopo aver centrato l’obiettivo della salvezza è oro. E qualora ci fossero stati dubbi sulla volontà delle piemontesi di non considerare chiusa la stagione, il 3-1 di mercoledì sera li ha smontati tutti.