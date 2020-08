SENIGALLIA – Un appello a chi ha a cuore palazzo Gherardi, un invito a candidarsi per portare avanti politiche strategiche per il futuro del noto edificio senigalliese. È ciò che ha avanzato Forza Italia al prof. Gaspare Battistuzzo Cremonini, fondatore dell’associazione “La rosa del Contino” che da tempo si prefigge di salvaguardare l’ex sede del liceo classico Perticari da interventi edilizi che ne snaturino la sua funzione culturale.

«Il progetto per Palazzo Gherardi è uno degli snodi strategici su cui si gioca la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali dichiara Anna Maria Bernardini, referente locale degli azzurri. «Forza Italia, con la componente civica al suo interno che ha sempre lottato per salvare la ex sede del liceo classico, ha come punto distintivo tra le proprie priorità il recupero del palazzo e la sua destinazione in favore dei giovani e della cultura umanistica.

Dalla strategia politica all’appello a candidarsi. «Per questo chiediamo pubblicamente al prof. Battistuzzo Cremonini – scrivono Anna Bernardini, Luigi Rebecchini e Roberto Paradisi – di unirsi a noi e di candidarsi ufficialmente come indipendente nelle liste di Forza Italia. Una candidatura simbolica, dato che risiede altrove, ma autorevole, che conferirebbe alla battaglia per palazzo Gherardi nuova e prestigiosa linfa».