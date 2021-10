Ottobre in rosa, palloncini a Senigallia contro il tumore al seno

SENIGALLIA – Prevenzione, sensibilizzazione, riabilitazione. Sono questi gli ambito in cui opera l’Andos, l’associazione nazionale donne operate al seno di Senigallia. Anche in questa edizione 2021, l’Andos cerca con l’iniziativa dell’Ottobre in rosa di informare al meglio le donne, e tutta la popolazione del territorio, sui rischi legati al tumore al seno e sulle varie tecniche e modalità di prevenzione e riabilitazione.

«In tutto il mondo ottobre si tinge di rosa – spiegano le volontarie Andos di Senigallia – per ricordare alle donne che la prima e più efficace arma contro il tumore al seno è la prevenzione. Dal 1992 l’iniziativa dell’ottobre in rosa illumina i monumenti di oltre 70 paesi al mondo; in Italia, centinaia di comuni in questo mese di ottobre 2021 hanno illuminato in rosa strade, palazzi e monumenti».

Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, in particolare con l’assessorato alle pari opportunità, sabato 30 ottobre 2021, il corso II Giugno di Senigallia si tingerà di rosa, con tanti palloncini che saranno allestiti fino a piazza Saffi. Qui ci sarà un punto di ritrovo alla presenza delle volontarie dell’associazione: dalle ore 16.30, distribuiranno i depliants informativi e alcuni piccoli cadeau.

Saranno presenti anche due infermiere della Croce Rossa e un clown dell’associazione VipClaunCiofega di Senigallia che con il suo naso rosso cercherà di trasportare in un’atmosfera di gioia e buonumore le persone che si fermeranno.