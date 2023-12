Ostra Vetere, riusciti gli appuntamenti natalizi

Soddisfatta l'assessora Spadoni: «Una bella promozione per il paese, partecipano famiglie intere». E già si guarda all'Epifania con l'arrivo della Befana e laboratori per i più piccoli

OSTRA VETERE – Natale animato quello che hanno passato i giovanissimi di Ostra Vetere alle prese con uno spettacolo in piazza molto partecipato. Di «un successo» parla l’amministrazione comunale, lieta della riuscita, nel giorno della vigilia, dell’evento “Marameo & Kaos christmas show”.

«L’evento è stato divertentissimo, partecipatissimo, con tanti bei sorrisi dei baby partecipanti e non solo – ha detto l’assessore alla cultura e turismo Chiara Spadoni – una bella promozione per Ostra Vetere che ha fatto centro nel favorire la partecipazione di famiglie intere».

Partecipazione anche nella serata di venerdì scorso, al circolo sociale con l’evento Giogaingir di “Terra Ludyca”, che ha visto genitori e figli misurarsi nei giochi da tavolo. «Anche quest’ultima iniziativa è stata una bella e sana occasione di svago per i bambini e le loro famiglie – ha continuato Spadoni – che si sono scatenati in piazza tra elfi, giocolieri, acrobati, magie comiche, spettacoli vari e giochi di gruppo, aspettando l’arrivo del Natale tra zucchero filato e popcorn».

Amministrazione che ha messo in fila anche altri eventi per passare in serenità e allegria le festività natalizie e di capodanno. Il cartellone prosegue infatti con il concerto di fine anno dell’Accademia italiana del Sassofono venerdì 29 dicembre, alle ore 21 all’auditorium BCC di Ostra Vetere: protagonista della serata il “Federico Mondelci italian saxophone quartet”, per un appuntamento con la musica a ingresso libero.

Spazio poi il 30 dicembre, stesso posto stessa ora, a una serata di giochi, premi e divertimento con la tombola di “Te la do io ‘na cinquina”. Promossa dall’associazione Trova Loco, l’iniziativa si rivolge a grandi e piccoli. Sempre i bambini saranno poi protagonisti dell’appuntamento del 4 gennaio, con il laboratorio gratuito per creare la propria calza della befana che arriverà – si vocifera – proprio a Ostra Vetere il 6 gennaio.