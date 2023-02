Ponte del Coppetto a campata unica dopo l’alluvione che ne ha distrutto una parte

OSTRA VETERE – Sarà probabilmente a campata unica il nuovo ponte del Coppetto. L’infrastruttura lungo la Sp 17, al confine tra i Comuni di Ostra Vetere e Ostra, è infatti ancora gravemente danneggiata dall’alluvione dello scorso 15 settembre 2022 e dopo le continue sollecitazioni da parte di cittadini ed enti locali, qualcosa sembra muoversi all’orizzonte.

L’ultimo incontro tra il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, e il vice commissario all’emergenza alluvione, Stefano Babini, ha portato alla valutazione – tra le altre – anche della situazione del ponte del Coppetto. L’obiettivo è quello di procedere rapidamente al ripristino dei ponti distrutti dalla piena dei fiumi Misa e Nevola.

Per ottenere tale risultato, si è convenuto di avviare in tempi brevissimi la progettazione del ponte: l’ipotesi principale, suggerita dalle indagini idrauliche affidate dalla Provincia dorica, è che la nuova struttura che collega Pongelli di Ostra Vetere con il Vaccarile di Ostra sia realizzata con una sola campata di cinquanta metri. Si eliminerebbero dunque le pile in alveo che costituiscono il principale ostacolo al deflusso dell’acqua in piena.

La ripresa del territorio tra Ostra Vetere e Ostra passerà dunque anche da quest’opera pubblica che sarà finanziata con una parte dei 200 milioni di euro stanziati dal governo per la ricostruzione e ormai a breve in fase di accreditamento. Sarà poi impegno della struttura commissariale e dei soggetti attuatori velocizzare i tempi di progettazione. Per Ostra Vetere si parla di accelerare l’esecuzione dell’opera realizzando le spalle fuori alveo e varando l’impalcato predisposto e montato nel frattempo al di fuori del cantiere. Non prima di alcuni mesi comunque.