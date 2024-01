Ostra Vetere, lavori in contrada Pioli: stavolta ci siamo

Annunciata come imminente la manutenzione straordinaria nell'area in cui la strada nei pressi del ponte del Coppetto è rimasta gravemente danneggiata dall’alluvione 2022

OSTRA VETERE – Svolte le indagini geologiche, è l’ora della conferenza dei servizi per risolvere le problematiche di contrada Pioli, a Ostra Vetere, alluvionata nel settembre 2022. Lo ha annunciato il sindaco Massimo Corinaldesi.

«Lo scorso 20 dicembre si sono svolte le indagini geologiche lungo contrada Pioli – ha detto – grazie all’intervento della Regione Marche, a cura della struttura commissariale regionale il cui direttore è l’ing. Stefano Babini che ha redatto il progetto esecutivo. La conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto è prevista per le prime settimane del 2024 e l’inizio lavori è ipotizzato per il mese di febbraio».

Contrada Pioli si estende lungo i territori del Comune di Ostra Vetere e del Comune di Ostra, e necessita di manutenzione straordinaria; soprattutto dopo gli ultimi eventi alluvionali che hanno reso la strada impraticabile, nonostante un provvisorio intervento del Comune di Ostra Vetere che aveva provveduto a tamponare la situazione. «Non è più possibile aspettare – ha continuato Corinaldesi – dobbiamo restituire al transito la strada, anche in previsione dei lavori dell’adiacente ponte crollato».

La via in questione, infatti, si trova in prossimità del ponte sul fiume Misa in zona della S.P.17 dell’Acquasanta, denominato più comunemente ponte ‘del Coppetto”: è un punto di collegamento importante anche per le attività ricettive che insistono in quell’area. Già a settembre scorso, 2023, a Ostra, dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, dal vicecommissario Stefano Babini, dal presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali e dalla sindaca di Ostra Federica Fanesi era stato presentato il progetto per il rifacimento del ponte del Coppetto gravemente danneggiato dall’alluvione di un anno e mezzo fa. Ora questa nuova notizia che dà sollievo a residenti e imprenditori di contrada Pioli, lontani dai riflettori e decisamente con meno voce sui media.