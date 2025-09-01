Ostra Vetere: l’estate agli sgoccioli, manifestazioni concluse

OSTRA VETERE – Con “Montenovo in Festa” terminano gli appuntamenti estivi a Ostra Vetere. E l’ultimo evento in calendario è coinciso con un bel successo in termini di pubblico e apprezzamento. Che poi si è trattato di un’iniziativa dai mille risvolti perché sul palco si sono succedute molteplici realtà, dando così modo di assaporare la vivacità del panorama culturale di zona e non solo.

Tanti gli applausi per gli sketch messi in scena dalle ragazze e dai ragazzi dell’associazione “Il Giardino dei Bucaneve” di Serra de’ Conti: sul palco in piazza della Libertà è salito anche Giacomo Giannini per illustrare le novità e la bontà del progetto di vita “Dopo di Noi”. Novità tra cui appunto la realizzazione della nuova casa per i bucaneve, intitolata all’ex volontario Franco Perticaroli.

Si è esibito poi il corpo di ballo della scuola di Ostra Vetere “Fluire in movimento” di Anna Resta: un momento molto apprezzato dal pubblico, che ha di fatto “lanciato” lo spettacolo comico “Hai detto còdiga” con Lucia Fraboni, in arte Adalgisa Palpacelli, insieme a Francesco Favi e con la partecipazione delle fantasmagoriche ‘Stamurelle’, il corpo di ballo della palestra Linea Club di Jesi coreografate da Romina Muzi.

Per quanto riguarda la parte musicale, ma di tutt’altro genere, nell’adiacente chiesa di Santa Lucia si è svolto il festival barocco, produzione del Sistema Regionale del Barocco Musicale, dal titolo “Voci dal Grande Nord”. Organizzato dall’associazione Lanari di Jesi, l’evento ha visto l’esibizione della famosa organista Anna Kirillova, artista russa della grande scuola di San Pietroburgo, che ha fatto parlare in musica l’antico organo “Fioretti” del 1707, restaurato grazie alla donazione degli ex farmacisti Benni – Catalani di Ostra Vetere.

Spazio poi anche ai bambini, con l’animazione dedicata a loro, e all’enogastronomia, con le famose cantine aperte che hanno accompagnato la manifestazione “Montenovo fine estate in festa” fino al momento conclusivo per una chiusura dell’estate davvero partecipata e apprezzata.