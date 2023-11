Ostra Vetere cerca volontari: istituito l’albo comunale del volontariato civico

OSTRA VETERE – Il Comune è alla ricerca di volontari. Per l’occasione ha provveduto a istituire, con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30 agosto scorso, l’albo comunale del volontariato civico. Si tratta di uno strumento per raccogliere le adesioni di tutti coloro che intendano offrire la disponibilità a svolgere attività di volontariato per la propria comunità e secondo le proprie esigenze.

Tutti possono chiedere l’iscrizione all’albo montenovese, compilando il modulo di domanda disponibile sia presso lo sportello comunale di ascolto, aperto il lunedì e giovedì dalle 9 alle 13, che sul sito istituzionale. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal regolamento approvato, viene definito come quell’insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini ad integrazione del servizio già svolto dai dipendenti comunali.

Un modo per impegnarsi verso la propria comunità: il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l’individuazione e il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini per un più efficace conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.