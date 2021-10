OSTRA VETERE – Clienti ammassati sia all’interno che nei pressi del locale, senza mascherine e alcune decine intenti a ballare. Per questi motivi un esercizio pubblico del paese è stato oggetto di un controllo della Polizia che ha portato a una sanzione amministrativa e alla chiusura temporanea dell’attività.

L’episodio è avvenuto nel weekend scorso, tra sabato 9 e domenica 10 ottobre: i controlli della Polizia, finalizzati a verificare l’osservanza delle prescrizioni per il contrasto alla diffusione del contagio da covid 19, hanno portato a riscontrare una situazione di evidenti carenze.

Gli agenti intervenuti presso un locale pubblico dedito alla somministrazione di bevande, situato nel territorio del comune di Ostra Vetere, hanno trovato numerosissime persone, sia all’interno del locale che nelle aree pertinenziali. La maggior parte di queste, pur trovandosi a distanza ravvicinata, non indossava i prescritti dispositivi di protezione individuale; inoltre all’interno del locale veniva accertata la presenza di apparati per la diffusione musicale e di diverse decine di avventori che ballavano.

Alla luce del mancato rispetto delle norme anti contagio e l’abusivo svolgimento dello spettacolo di intrattenimento danzante, il locale è stato chiuso per cinque giorni, mentre ai gestori è stata elevata una sanzione amministrativa da 400 euro.

Gli stessi che avevano nei giorni scorsi pubblicizzato l’evento di sabato 9 sulla loro pagina social («Sabato si torna a fare casino Ti aspettiamo per fare CAOS…..Dajeeeeeee»), hanno in seguito fatto mea culpa: «Purtroppo la situazione ci è sfuggita di mano e ci assumiamo tutte le responsabilità del caso…. Chiediamo scusa pubblicamente per quello che è successo».