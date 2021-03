OSTRA – In arrivo tre milioni di euro al Comune di Ostra per l’edilizia scolastica: il tesoretto verrà destinato alla costruzione del nuovo edificio che dovrà ospitare la scuola media Menchetti. Ad annunciare con comprensibile entusiasmo l’obiettivo centrato dall’amministrazione ostrense è stata la prima cittadina Federica Fanesi attraverso un video. Una soddisfazione ben comprensibile in quanto l’affaire che riguarda la costruzione del nuovo plesso era uno delle problematiche che più avevano tenuto sotto scacco la precedente amministrazione.

Anche in virtù di questo il bando del Miur e la conseguente opportunità di puntare al finanziamento per realizzare una costruzione ex novo è stata una ghiotta opportunità che l’attuale amministrazione non si voluta lasciar sfuggire.

«Il Comune di Ostra è stato l’assegnatario del contributo di 3 milioni di euro per poter realizzare la nuova scuola – ha annunciato tramite un video il Sindaco Fanesi – Non più quindi un’utopia ed una buona speranza ma una realtà: Ostra avrà la sua scuola. Voglio ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile questo risultato: è stato un lavoro fianco a fianco tra l’amministrazione ed i dipendenti per fornire le informazioni e le relazioni che ci hanno richiesto: non è stato un lavoro facile ma questo rende ancora più gradito il raggiungimento dell’obiettivo. Abbiamo sempre messo la scuola in cima alle priorità di questa amministrazione. Era un impegno preso con i cittadini che abbiamo voluto subito onorare restituendo alla comunità la scuola Morganti a Pianello. È stato un passo fondamentale per gestire la ripresa delle lezioni in questo periodo di pandemia».

E prosegue sempre sul tema scuola: «A breve inizieranno i lavori di riqualificazione della scuola dell’infanzia Biancaneve, anche questi possibili grazie a dei finanziamenti a cui abbiamo avuto accesso. Lo stesso verrà fatto con la scuola Peter Pan a Casine perché anche a questa sia data la stessa importanza di rinnovarsi – e conclude – Credo che investire sulla scuola significa investire sul futuro e sui cittadini di domani».