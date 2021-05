Ostra, riapre ai fedeli la chiesa dei santi Giuseppe e Filippo

OSTRA – Era chiusa al culto dal 2013 ma tra pochi giorni riaprirà ai fedeli. Questo il futuro prossimo della chiesa dei santi Giuseppe e Filippo, piccolo gioiello di metà ‘500 di Ostra che racchiude fede, arte e storia.

Mercoledì 26 maggio, infatti, tornerà ad essere fruibile l’edificio religioso, grazie a un lungo lavoro di riordino e pulizia disposto dalla “Confraternita della morte e orazione” di Ostra: lavoro che ha di fatto spazzato via anche l’oblio che da anni si era posato sul luogo di culto di corso Mazzini, la cui prima edificazione risale intorno al 1535.

L’esterno della chiesa dei santi Giuseppe e Filippo a Ostra

Nel corso degli anni la chiesa è stata al centro di vari eventi a cavallo tra arte e religiosità: tra queste vanno citate la mostra itinerante e comprensoriale di Claudio Ridolfi nel 1994; l’esposizione del sacro monte del calvario con figure di metà ottocento (negli anni 1989, 1991, 1993, 2010 e 2012) e l’allestimento del presepe tra il 2008 e il 2012. Infine è stato uno dei luoghi da riscoprire nelle giornate Fai del marzo 2013.

Proprio il prossimo 26 maggio si svolgerà l’annuale festa di San Filippo Neri e da allora la chiesa dei santi Giuseppe e Filippo rimarrà aperta per tutta l’estate. Prima, alle ore 18, ci sarà la recita del rosario in occasione del mese mariano e in seguito, alle 18:30, si terrà la messa e sarà presieduta da don Giuseppe Giacani.