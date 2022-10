Ostra, il presidente nazionale Confartigianato Marco Granelli in visita alle imprese alluvionate

Supporto alle aziende per farle ripartire il prima possibile e messa in sicurezza del territorio: queste le richieste. «Non ci sono più scusanti, bisogna agire urgentemente e serve un aiuto tangibile»

OSTRA – Dare supporto alle imprese alluvionate perché possano ripartire quanto prima, definire rimborsi concreti e mettere in sicurezza il territorio che in otto anni ha vissuto due alluvioni. Queste le richieste della Confartigianato, il cui presidente nazionale Marco Granelli ha visitato nel pomeriggio alcune realtà economiche della zona di Casine, una delle più colpite dalla terribile alluvione del 15 settembre scorso.

«Sono qui per dare sostegno e vicinanza – ha dichiarato Granelli mentre si trovava presso la ditta Mugianesi – non ci dimentichiamo di queste tragiche vicende e di questi episodi che creano situazioni drammatiche; oggi, nel 2022, non ce le possiamo permettere. Ci sono state perdite di vite umane, ci sono stati ingenti danni alle aziende: a loro posso dire di mettere tutto l’impegno necessario perché non si spengano i riflettori su queste situazioni, così come mi impegnerò perché ci possa essere un ristoro immediato e un aiuto concreto».

L’azienda Mugianesi Legno, a Casine di Ostra, ha subito dall’alluvione danni per diverse centinaia di migliaia di euro. I segni sono ancora evidenti. Nel frattempo, grazie ai volontari, alla protezione civile e all’assicurazione che ha anticipato una somma del danno stimato, la ditta è riuscita a ripartire, anche se con operatività limitata al 50 per cento.

Secondo il presidente nazionale di Confartigianato servono le manutenzioni costanti dei fiumi ma anche velocizzare gli interventi necessari, troppo spesso ritardati dalla burocrazia o alla sovrapposizione di enti, «con responsabilità poi difficili da individuare» quando sfociano in questi episodi. «Vogliamo dare voce a queste persone, a queste famiglie perché sia messo in sicurezza il territorio, perché si possa vivere e lavorare senza quest’ansia, questa precarietà che oggi c’è ancora: credo sia difficile convivere con queste situazioni. Oggi non ci sono più scusanti – ha concluso Granelli – bisogna agire urgentemente e serve un aiuto tangibile perché le attività possano riprendere».

Il presidente nazionale era accompagnato dai vertici regionali di Confartigianato, dal presidente e dal segretario di Confartigianato imprese Ancona Pesaro e Urbino, rispettivamente Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, e ha incontrato anche i sindaci di Ostra, Federica Fanesi, e di Senigallia, Massimo Olivetti. L’associazione sta supportando le imprese negli adempimenti burocratici, nella compilazione dei documenti per la richiesta dei risarcimenti e nella quantificazione dei danni. «A distanza di un mese si deve comprendere – ha detto Graziano Sabbatini – ciò di cui c’è bisogno perché la situazione è ancora abbastanza drammatica: le imprese stanno facendo di tutto per rimettersi in piedi investendo soldi propri, e noi vogliamo fornire il supporto necessario per ottenere ristori concreti ma anche perché ci sia tranquillità in questa zona colpita da due alluvioni in otto anni».