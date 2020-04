Due comuni, Ostra e Ostra Vetere, una strada da sistemare insieme

I due enti locali hanno collaborato per sistemare l'arteria in contrada Pioli: uno ha messo i materiali, l'altro manodopera e mezzi. E l'ufficio tecnico che dirige è già in convenzione

OSTRA VETERE – La collaborazione tra due comuni, Ostra e Ostra Vetere, ha permesso di intervenire in maniera abbastanza rapida per la sistemazione di una strada che necessitava di tornare percorribile e sicura. Per questo le due amministrazioni comunali hanno messo a disposizione una i materiali, l’altra il personale.

L’intervento riguarda contrada Pioli che ricade nei territori di Ostra e Ostra Vetere. Un primo tratto era stato sistemato precedentemente e in questi giorni è stato sistemato il secondo che permette quindi di ricollegare adeguatamente e in sicurezza la provinciale per Jesi con quella tra Senigallia e Arcevia.

I lavori di manutenzione straordinaria e depolverizzazione sono stati realizzati in economia con manodopera e mezzi messi a disposizione dal Comune di Ostra e con il materiale fornito dal Comune di Ostra Vetere, sotto la sorveglianza e direzione lavori del responsabile dell’ufficio tecnico, già convenzionato tra i due enti.

La strada in contrada Pioli, tra Ostra Vetere e Ostra

Insomma una collaborazione a tutto tondo che ha permesso di accorciare i tempi e i costi di realizzazione dell’intervento sul manto stradale con trattamento antipolvere, emulsione a freddo e graniglia e la sistemazione delle cunette per la corretta regimazione delle acque meteoriche.