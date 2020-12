Ostra, lutto per la scomparsa di Daniela Olivetti

In paese da giorni c'è tristezza per la morte della stimata professoressa, molto attiva anche nel sociale. Aveva 65 anni e da tempo combatteva contro una grave malattia

OSTRA – Borgo in lutto per la scomparsa di Daniela Olivetti. La professoressa è deceduta a 65 anni a causa di una grave malattia contro cui combatteva da tempo. Un lutto che ha colpito anche Senigallia: Daniela era infatti la cugina dell’attuale sindaco Massimo Olivetti.

Prima la formazione al liceo scientifico Medi di Senigallia, poi la parentesi all’università di Bologna per poi tornare nella sua terra d’origine e insegnare ai giovani. Per diversi anni ha lavorato nella scuola media e tanti sono i ricordi di ex alunni e colleghi che si sono diffusi sui social network dove la notizia sta circolando. Testimonianze come quella di Elisa, una sua studentessa, che scrive: «L’unica professoressa che ha creduto in me davvero, mi dispiace tanto».

Anche la sorella Fides ha voluto ricordarla: «Ciao Daniela, mia dolce meravigliosa sorella, sei volata via lasciando un grande vuoto nella mia vita». Tanti i pensieri condivisi anche dagli amici: «Ricorderò per sempre la tua bontà, il tuo sorriso, la tua onestà e l’amore che avevi per la vita e per il prossimo. Ora lasci un gran vuoto» ha voluto esprimere Costanza.

«Come non ricordare la luce che entrava con te quando arrivavi, il tuo meraviglioso sorriso, il tuo immancabile buon umore? Ti vedrò sempre davanti a me in questo modo e mai potrò dimenticare la tua inarrestabile combattività, la tua fede incondizionata, la tua capacità di continuare a sorridere e sperare malgrado tutte le avversità. E mi mancheranno sempre il tuo affetto sincero, il confronto con la tua intelligenza vivace, la parola di conforto che non mancava mai per nessuno al momento del bisogno» ricorda Elisabetta.

Daniela Olivetti era molto attiva anche nel sociale a Ostra, dove aveva ricoperto il ruolo vice presidente dell’associazione benefica San Vincenzo De Paoli. I funerali della stimata professoressa Daniela Olivetti si sono tenuti ieri, lunedì 21 dicembre, nel suo paese, Ostra, che si è stretto attorno al marito Alberto, ai figli Alessandro e Arianna e alle sorelle Fides e Silvia, ai cugini e parenti tutti.