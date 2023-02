Ostra in lutto per Emanuele Pianelli, l’anima di Casine

OSTRA – Secondo lutto in pochi giorni per la comunità Ostiense. Dopo l’addio improvviso a Giancarlo Ripesi, il pizzaiolo e prima ancora maestro di ginnastica alle elementari colto domenica scorsa da infarto a 67 anni, le frazioni di Pianello e Casine salutano commosse per l’ultima volta Emanuele Pianelli, gestore del bar del circolo Acli Falco.

Pianelli aveva 69 anni: a strapparlo martedì 31 gennaio all’affetto dei cari è stata una grave malattia contro cui lottava da poco tempo. La sua scomparsa prematura, come testimoniano dal circolo, dopo una breve malattia, ha sconvolto tanti, a Casine di Ostra, dove Emanuele gestiva con la moglie il bar del circolo Acli Falco, e a Pianello, dove risiedeva con la famiglia, si stringono commosse attorno a Marina e ai figli Tommaso e Alice».

La comunità lo ricorda con tanto affetto non solo per il suo carattere gentile ma anche per l’impegno che dedicava alle iniziative della frazione. Tra tornei e giochi, era diventato un po’ l’anima di Casine che potrà salutarlo per l’ultima volta oggi alle 10:30, quando si terranno i funerali nella chiesa parrocchiale di Pianello, la frazione di Ostra dove viveva.