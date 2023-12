Ostra, incidente stradale lungo l’Arceviese: due finiscono fuori strada

Sul posto operatori sanitari, carabinieri e vigili del fuoco per il sinistro con tre auto coinvolte

OSTRA – Un ferito nell’incidente stradale che si è verificato questa mattina 23 dicembre a Ostra, lungo la SP 360 Arceviese. Il sinistro ha visto, poco dopo le ore 10, coinvolte tre automobili.

Due sono uscite poi fuori strada e una di queste si è infine ribaltata in un terreno adiacente la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari per le cure a due dei tre conducenti, mentre una donna è rimasta illesa nel mezzo ancora in carreggiata.

Oltre al 118, sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo dell’incidente.