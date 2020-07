OSTRA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina, giovedì 31 luglio, alle 11.50 circa ad Ostra in via Montalboddo per un incendio all’isola ecologica.

La Squadra di Senigallia intervenuta con due Autobotti ha provveduto a spegnere le fiamme che si erano create all’interno dei contenitori di acciaio con materiale elettrico.

Non si segnalano danni a persone.