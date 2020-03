Ostra, dipendente positiva al tampone: sindaco, assessori e colleghi in isolamento

Attivati i protocolli di sicurezza in municipio: 16 persone a casa per evitare il contagio da coronavirus ma il sindaco Fanesi rassicura: «Continueremo a lavorare per il paese»

OSTRA – Una dipendente comunale è risultata positiva al tampone per coronavirus e, dopo le valutazioni sanitarie, il sindaco, la giunta e altre 11 persone finiscono in isolamento fiduciario a casa. La notizia è stata confermata dalla stessa amministrazione comunale.

La dipendente del Comune di Ostra si era sentita poco bene a inizio mese: dopo alcuni giorni non si era presentata al lavoro per malattia e successivamente è stata ricoverata in ospedale dove si trova ancora oggi. Lì sono scattati i controlli per il Covid-19: nella tarda serata di mercoledì 11 marzo è arrivato l’esito del tampone, risultato purtroppo positivo.

«Il nostro Comune – riferisce l’amministrazione – si è trovato ad affrontare ciò che nessuno di noi osava immaginare e che umanamente ci spaventa, come tutto ciò che non conosciamo e che mette a repentaglio le nostre sicurezze, le nostre abitudini e perfino la nostra vita. Abbiamo vissuto ogni giornata in stretto contatto con le istituzioni sovraordinate e con gli altri comuni, confrontandoci e collaborando con tutti coloro che, a vario titolo, stanno cercando con dedizione e impegno, credeteci, straordinari di frenare e contenere questa spietata epidemia. Purtroppo non siamo riusciti a impedire al virus di colpire uno dei nostri collaboratori più preziosi e presenti sul campo».

A seguito dei colloqui con i medici del servizio igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione senigalliese sono stati attivati i protocolli di sicurezza: il sindaco Federica Fanesi, i quattro assessori (Raimondo Romagnoli, Alberto Agarbati, Alessia Bala e Simone Bedini) e i colleghi dipendenti e collaboratori comunali sono stati sottoposti a isolamento fiduciario con sorveglianza attiva fino al 20 marzo.

Istituita nel frattempo con atto del sindaco la modalità “lavoro agile“: i dipendenti e amministratori raggiunti dal provvedimento sanitario potranno svolgere da casa il proprio lavoro, per lo meno per garantire i servizi essenziali e rispondere alle emergenze.

Nel frattempo si stanno ricostruendo i contatti avuti dal personale comunale ostrense: altre persone in paese potrebbero finire in isolamento domiciliare.