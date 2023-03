Ostra, condannato in via definitiva per spaccio e portato in carcere

L'uomo è stato portato dai carabinieri a Montacuto dove sconterà 3 anni di prigione ma era già ai domiciliari per un altro episodio scoperto dalla polizia lo scorso dicembre

OSTRA – Era già agli arresti domiciliari ma oggi, sabato 11 marzo, i carabinieri della Stazione di Ostra lo hanno arrestato e portato a Montacuto dove sconterà 3 anni di carcere. Questo è quanto hanno messo in atto dai militari nei confronti di un 45enne residente in paese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Perugia.

Sull’uomo c’era già una misura restrittiva per cui era obbligato a rimanere nella sua abitazione di Ostra: era finito nei guai per spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato controllato a dicembre scorso dalla Polizia e trovato in possesso di droga.

Il provvedimento di oggi segue invece una sentenza divenuta definitiva, che lo ha visto condannato sempre per lo stesso reato di spaccio. Si tratta del risultato di un’importante indagine svolta tra il 2016 e il 2017 dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Ancona: il 45enne di Ostra era indagato assieme a diversi soggetti responsabili in concorso di un’intensa attività di spaccio commessa in vari luoghi della provincia di Ancona e ad alcune località campane.