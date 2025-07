Ostra: un’autopsia per far luce sulla morte di Anna Sarcona

OSTRA – Trovata in casa, riversa sul pavimento della cucina con una ferita alla testa e morta da almeno due giorni. Per chiarire le cause del decesso di Anna Sarcona, 54 anni, barista residente a Pianello di Ostra, è stata disposta un’autopsia. La donna, originaria della Sicilia (Castellammare del Golfo) si era da tempo trasferita nelle Marche. Aveva gestito, in passato, un centro estetico a Senigallia, collaborato con la Spa del Raffaello Hotel dove lavorava come estetista e negli ultimi mesi, faceva la barista al Bar Il Boschetto. Una donna solare e molto conosciuta in tutta la zona. La sua morte, lunedì, ha destato sconcerto e commozione.

Abitava da sola con il suo gatto, che l’ha vegliata dopo la tragedia fino a quando non sono scattati i soccorsi e i Vigili del fuoco, entrando in casa con Carabinieri e sanitari, non l’hanno trovata riversa sul pavimento priva di vita. Era in cucina, con una ferita alla testa compatibile – secondo i primi riscontri del medico legale – con un trauma da caduta a seguito, presumibilmente, di un malore improvviso. Il Pm ha disposto un’autopsia per far luce sulla causa del decesso. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Senigallia. Al termine degli accertamenti anatomopatologici, verrà concesso il nullaosta per la sepoltura e Anna sarà riportata a casa, in Sicilia, dove desiderava tanto far ritorno e dove riposerà.