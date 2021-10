Ostra, un’auto urta un bambino di 8 anni: arriva l’eliambulanza

OSTRA – Incidente in via Riviera di Ponente, all’incrocio con vicolo del Cavallo, a Ostra nel pomeriggio, attorno alle 17. Una Fiat Panda guidata da un 87enne di Ostra che percorreva via Riviera di Ponente ha urtato un bambino di 8 anni che camminava assieme a fratellini, mamma e zia del posto.

Scattato l’allarme, sono sopraggiunti 118, polizia locale dell’Unione dei comuni “Le terre della marca senone” e anche l’eliambulanza, atterrata al campo sportivo. Il bambino, spaventato ma cosciente, è stato trasportato al Salesi di Ancona.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.