Ostra, auto a fuoco lungo le mura cittadine

In via Pascoli sono intervenuti i vigili del fuoco di Jesi per evitare che si propagassero le fiamme ai giardini vicini. Nessun ferito, lesionato anche un albero

OSTRA – Auto a fuoco a Ostra lungo le mura cittadine. È successo intorno alle ore 15.30 di oggi, 21 novembre, lungo via Pascoli. Qui, parcheggiata vicino a un albero, c’era una vettura che è andata in fiamme per cause ancora da chiarire.

Pronto l’intervento dei Vigili del fuoco di Jesi che, con un’autobotte, hanno prontamente spento le fiamme evitando che l’incendio si propagasse ai giardini adiacenti alla strada. Coinvolto anche un’albero che era li vicino.

Per fortuna non vi sono state persone ferite, ustionate, intossicate o in qualche modo coinvolte. Sul posto anche i carabinieri di zona e la polizia Locale.