Senigallia, riattivati i servizi ambulatoriali sospesi per il covid

SENIGALLIA – Chiuso il reparto covid dell’ospedale cittadino, si riattivano i servizi ambulatoriali temporaneamente sospesi. Lo comunica la dr.ssa Laura Morbidoni, direttrice dell’unità di medicina interna di Senigallia, che informa l’utenza anche circa gli orari e i turni che verranno osservati.

Accanto al consueto ambulatorio di medicina interna (il lunedì, dalle ore 12 alle 13.30), all’ambulatorio di reumatologia (il giovedì, dalle 12 alle 13.30), di onco-osteoporosi (il martedì, dalle 8 alle 9) e di ecodoppler venoso e arterioso (il mercoledì, dalle 12 alle 14), è stato attivato un nuovo ambulatorio dedicato ai pazienti con Bpco, broncopneumopatia cronica ostruttiva (il venerdì, dalle 12 alle 13.30), nel corso del quale, oltre alla visita classica, i pazienti sono sottoposti, se indicato, alla spirometria base.

Ripresa anche l’attività del ‘neonato’ ambulatorio dell’anemia (il martedì, dalle 12 alle 13.30). Quest’ultimo era stato aperto poco prima della quarta ondata covid, poi sospeso: si occupa di fare una diagnosi differenziale delle anemie e di prendere in carico i pazienti che risultano avere una anemia sideropenica sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico, organizzando se necessario anche infusioni di ferro endovena.

In ciascuna delle sedute ambulatoriali del lunedì, del martedì, del giovedì e del venerdì dalle 13.30 alle 14 è stato riservato un posto (per un totale di quattro posti a settimana) per il rinnovo dei piani terapeutici: il lunedì per piani terapeutici vari, in particolare per la terapia anticoagulante; il martedì per piani terapeutici relativi all’anemia, il giovedì per i piani terapeutici dei farmaci biologici per le patologie reumatologiche e infine il venerdì per i piani terapeutici per i farmaci per la Bpco.

Una buona notizia per l’utenza senigalliese che fino a ieri era stata costretta a riorganizzarsi con i vari reparti per non “perdere” le visite programmate, subendo però l’allungamento delle attese.