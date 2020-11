On line l’incontro con il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna

Si terrà in diretta streaming e via radio l'evento promosso dalla Caritas di Senigallia per parlare di povertà e del messaggio di Papa Francesco per la IV Giornata mondiale dei poveri

SENIGALLIA – Sarà online e accessibile a tutti, senigalliesi e non, l’incontro pubblico con il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna, organizzato da Caritas Senigallia e diocesi. La conversazione con il cardinale avverrà martedì 10 novembre alle ore 21 in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Voce Misena e Radio Duomo; sul sito www.diocesisenigallia.eu in web radio; in diretta su Radio Duomo Senigallia InBlu sulle frequenze 95.2 FM.

L’incontro verterà sul messaggio di Papa Francesco per la IV Giornata mondiale dei poveri, dall’emblematico titolo “Tendi la tua mano al povero”, che prende spunto dal libro del Siracide, diffuso dal Santo Padre il 13 giugno in Vaticano. «La sapienza antica ha posto queste parole come un codice sacro da seguire nella vita. Esse risuonano oggi con tutta la loro carica di significato per aiutare anche noi a concentrare lo sguardo sull’essenziale e superare le barriere dell’indifferenza. La povertà assume sempre volti diversi, che richiedono attenzione ad ogni condizione particolare: in ognuna di queste possiamo incontrare il Signore Gesù, che ha rivelato di essere presente nei suoi fratelli più deboli”».

Il cardinale Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna dal 2015, è molto amato nella sua città, dove vive in una casa di riposo per preti ed è da sempre vicino ai poveri e agli ultimi, nelle parole (si pensi al discorso durante la manifestazione del primo maggio 2016), nei suoi libri (Odierai il prossimo tuo, Piemme, 2019) ma anche concretamente. Sarà quindi un’occasione interessante di affrontare il tema della povertà da un punto di vista privilegiato, sensibile e intelligente come quello di un uomo che combatte l’odio per cercare una autentica solidarietà e una forte partecipazione alla vita degli altri.