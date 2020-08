Oltre 500 persone controllate dei Carabinieri a Senigallia

SENIGALLIA – Controlli intensificati quelli messi in atto dai carabinieri della compagnia locale. Circa 50 i militari in azione sia sulla costa che nell’entroterra senigalliese nell’ultimo weekend trascorso, quello di ferragosto. Fitta la rete di controlli che ha permesso di identificare ben oltre le 500 persone e ispezionare quasi 300 veicoli: nei guai sono finite nove persone tra sanzioni e denunce.

Quest’ultime hanno riguardato un cittadino nigeriano risultato irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un ordine di espulsione; altre tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Ancona per guida in stato di ebbrezza, in quanto presentavano un tasso alcolemico superiore a quello consentito dal codice della strada.

Tre giovani tra i 20 e i 30 anni, di cui due residenti in provincia di Ancona e uno in provincia di Milano, sono stati sorpresi sulla spiaggia di velluto con piccoli quantitativi di droga. Sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacente.

Sempre sulla spiaggia di Senigallia sono stati trovati dai carabinieri il mattino di ferragosto, due venditori ambulanti abusivi a cui è stata sequestrata la merce – 482 pezzi, tra bracciali, occhiali, collane, cavigliere, borse, marsupi, portafogli, cappelli, sciarpe e ventagli – e fatta la multa di cinquemila euro ciascuno.