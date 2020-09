Olivetti incontra il neo eletto Acquaroli, sostegno per il ballottaggio di Senigallia

SENIGALLIA – Incontro tra il candidato a sindaco del centrodestra Massimo Olivetti e il neo eletto presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Un momento di confronto politico che si è svolto a Senigallia ieri mattina, 28 settembre.

L’avvocato ex sindaco di Ostra si è complimentato con l’on.le per il risultato ottenuto alle elezioni regionali, sostenendo quanto il risultato rappresenti una novità dirompente nel panorama regionale ma anche nazionale. Olivetti ha anche detto che Acquaroli di fatto è «il cambiamento necessario per una regione come le Marche da decenni male amministrata dal centrosinistra».

Il dialogo tra i due esponenti del centrodestra regionale e locale hanno anche discusso e affrontato i temi e le problematiche che interessano la spiaggia di velluto, in vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020.

Prima di congedarsi, Il neo presidente Acquaroli ha rivolto i suoi migliori auguri ed espresso il sostegno personale al candidato sindaco Massimo Olivetti, confidando nel cambiamento anche a Senigallia dove il centrosinistra governa da decenni.