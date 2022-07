Oggetto sull’asfalto della galleria, motociclista cade rovinosamente a terra sulla complanare

SENIGALLIA – È in condizioni gravi il motociclista caduto rovinosamente a terra sotto la galleria della complanare sud di Senigallia. Al momento si trova ricoverato a Torrette di Ancona, ma non è in pericolo di vita: vi è stato trasportato in eliambulanza dopo un incidente stradale avvenuto oggi, 15 luglio, intorno alle 13:30. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale di Senigallia, intervenuta sul posto assieme agli operatori sanitari che hanno prestato le prime cure. A causare la caduta del centauro sarebbe stato un oggetto finito sull’asfalto ma che ancora deve essere identificato con precisione.

Stando alle prime informazioni che trapelano, potrebbe trattarsi di materiale di risulta, quei materiali che derivano da lavorazioni o demolizioni, ma sono in corso accertamenti e indagini per verificare cosa fosse e la sua origine. L’ipotesi più probabile, ora al vaglio degli agenti, è che l’oggetto sia stato perso da parte di un trasportatore durante il tragitto. Il tratto sud della complanare è stata chiusa per oltre un’ora per permettere sia i rilievi, sia i soccorsi allo sfortunato motociclista, un senigalliese 50enne che è ora sotto le cure dei medici con un codice rosso.

E’ questo il secondo intervento della Polizia Locale per quanto riguarda gli incidenti stradali: sempre oggi, in mattinata, hanno effettuato i rilievi relativi a un investimento di una donna in via Abbagnano, area commerciale di borgo Molino. A terra è finita una 77enne, travolta da una 48enne che guidava la propria automobile. Entrambe sono di Senigallia. La signora anziana è stata trasportata in codice arancione al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.