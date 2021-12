Nuovo sito per il Comune di Senigallia: più servizi on line e più trasparenza

SENIGALLIA – Nuovo sito comunale per la spiaggia di velluto che può fregiarsi di un portale più accessibile, più veloce e rinnovato anche nella grafica, fruibile ora in maniera ottimale anche dai dispositivi mobili. Un nuovo passo per la digitalizzazione dei servizi di cui da tempo si parla in tutto il paese.

La pubblicazione del nuovo portale è avvenuta nei giorni scorsi, con una presentazione alla cittadinanza di ciò che è possibile trovare tra i servizi online dedicati ai cittadini per rimanere costantemente aggiornati sulle ultime notizie da parte del Municipio.

La progettazione del portale si è posta come obiettivo quello di migliorare l’accessibilità delle pagine per consentire a tutti gli utenti di reperire più facilmente le informazioni e garantire la massima fruibilità dei contenuti tramite una struttura studiata appositamente per velocizzare i tempi di navigazione.

Il sito si presenta con una veste grafica totalmente rinnovata e in versione responsive, ossia compatibile per la visualizzazione da parte di smartphone e tablet.

All’indirizzo www.comune.senigallia.an.it è possibile conoscere gli incarichi di consulenza, consultare gli Organi di Governo e scaricare la modulistica evitando la necessità di recarsi personalmente presso gli uffici comunali per ottenere la documentazione cartacea.

Nella sezione “Uffici e Servizi” sono elencate tutti gli uffici comunali, ognuno dei quali ha una pagina dedicata che ne indica il responsabile, l’orario di apertura e i contatti amministrativi, sia di posta elettronica che telefonici.

I servizi di Albo Pretorio Online e Amministrazione Trasparente consentono ai cittadini di conoscere in tempo reale tutta la documentazione pubblica riguardante il Comune di Comune di Senigallia .

Con il rinnovo di questo servizio dedicato ai cittadini il Municipio si propone di migliorare la comunicazione con gli abitanti di Comune di Senigallia e velocizzare i tempi burocratici per le documentazioni.