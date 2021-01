Nuovo segretario comunale a Senigallia: è Imelde Spaccialbelli

SENIGALLIA – Dopo vari annunci da parte della nuova squadra di governo di centrodestra circa la riorganizzazione della macchina amministrativa, ieri è entrata in servizio la nuova segretaria generale del Comune di Senigallia, la dott.ssa Imelde Spaccialbelli.

Accompagnata dal sindaco Massimo Olivetti, Spaccialbelli ha fatto visita ai vari uffici comunali e ha incontrato tutti i componenti della giunta e il personale dell’ente municipale senigalliese, portando il suo saluto anche a tutto il personale della Polizia locale, per ricordare la ricorrenza del patrono san Sebastiano.

Classe 1958, Imelde Spaccialbelli ricopriva fino a pochi giorni fa l’incarico di segretario comunale di Corinaldo. Con decorrenza proprio dal 20 gennaio 2021 ha preso il posto di Stefano Morganti che era rimasto in carica per oltre 20 anni in qualità di segretario comunale di Senigallia, al quale non è stato rinnovato il contratto in scadenza.

Sarà dunque la 62enne originaria di San Lorenzo in Campo la titolare della segreteria convenzionata dei Comuni di Senigallia e Barbara. Una mossa, quella della convenzione tra la spiaggia di velluto e il borgo della valmisa, strategica a un declassamento che si traduce anche in risparmio economico per l’ente municipale.

Nel frattempo che vengano nel corso del 2021 nominati i nuovi dirigenti del Comune di Senigallia, ferme restando alcune proroghe funzionali, gli incarichi sono stati ripartiti tra il nuovo segretario generale Imelde Spaccialbelli e il dirigente dell’area cultura, comunicazione e turismo Paolo Mirti.