Nuovo mezzo per le persone anziane e disabili di Senigallia

SENIGALLIA – Il mondo del volontariato è più vivo che mai e dà segni tangibili alla cittadinanza senigalliese. Dopo la consegna infatti del nuovo pulmino per il trasporto degli ospiti della struttura per anziani della fondazione “Città di Senigallia”, ecco che l’associazione volontari “SOS TAXI Marche”, con l’aiuto di alcuni sponsor della città, mette a disposizione un mezzo attrezzato che verrà utilizzato per il trasporto di tutte le persone in difficoltà.

Servirà a persone diversamente abili perché permetterà alle famiglie di usufruire di un servizio che si occuperà per esempio del trasporto a scuola dei bambini in carrozzina o dei giovani alle visite mediche, cure e terapie. Ma sarà di grande aiuto anche per le persone malate o per gli anziani, permettendo loro – quando non hanno alcun parente a cui rivolgersi – di poter contare su qualcuno per fare la spesa, ritirare la pensione, fare una visita medica o un esame importante, oppure essere accompagnati quotidianamente al centro diurno.

Il servizio, già attivo, è svolto grazie a un Fiat Doblò, con caratteristiche tecniche che lo rendono idoneo a trasportare 4 passeggeri oltre all’autista, completamente attrezzato per questa tipologia di trasporti, con elevatore idraulico omologato a norma di legge per il trasporto di sedia a rotelle. La consegna del mezzo alla città di Senigallia è avvenuta con una cerimonia pubblica in piazza Roma, davanti al sindaco Massimo Olivetti e all’assessora ai servizi alla persona e pari opportunità Cinzia Petetta; cerimonia a cui hanno partecipato l’associazione volontari “Sos Taxi Marche” e le attività che hanno reso possibile il servizio: la fondazione Maria Grazia Balducci Rossi; La Bottega e la donazione fatta in memoria di Iurescia Giuseppe.